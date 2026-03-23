«Заплатил бы в два раза больше». Хирн заявил, что мог бы организовать бой Аспиналл — Джонс

Известный британский боксёрский промоутер Эдди Хирн заявил, что мог бы организовать поединок между англичанином Томом Аспиналлом и американцем Джоном Джонсом, заплатив обоим в два раза больше, чем руководство UFC.

«У них контракты с UFC, если бы их не было, то я мог бы заплатить Тому и Джону в два раза больше, чем UFC», — приводит слова Хирна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах английский боец имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.