«Дело не в предвзятости». Биспинг не согласился с победой Евлоева в бою с Мёрфи

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг выразил несогласие с победой россиянина Мовсара Евлоева в бою с соотечественником Лероном Мёрфи. Их бой стал главным событием турнира UFC Fight Night 270 и завершился победой Мовсара решением большинства судей.

«Скажу прямо: я считаю, что Лерон — и я ничего не имею против Мовсара, и дело не в моей предвзятости, — должен был выиграть этот бой. Мёрфи забрал первые три раунда. Я считаю, что Мовсар не включался в бой и не начинал по-настоящему атаковать до чемпионских раундов. И Мовсар явно выиграл эти отрезки. Он доминировал в этих раундах, изматывал соперника, наносил ему урон.

Мовсару Евлоеву нужно отдать должное, потому что, возможно, я ошибаюсь. Возможно, мне стоит пересмотреть бой. Но я считаю, что Лерон отлично защищался от тейкдаунов. Когда Мовсару всё же удавалось провести тейкдаун, Мёрфи относительно легко вставал на ноги. Но я считаю, что Лерон наносил более точные удары и забрал первые три раунда. На мой скромный взгляд, партия должна была закончиться вничью», — приводит слова Биспинга портал MMAJunkie.