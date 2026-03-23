Ислам Махачев раскрыл план своей утренней силовой тренировки

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев опубликовал в телеграм-канале программу своей утренней силовой тренировки. Россиянин поделился деталями комплекса, который выполнял под руководством своего тренера.

В программу, по словам Махачева, вошли:

отжимания с хлопком — 3 подхода по 15 повторений;

жим лёжа узким хватом — 3 подхода по 6 повторений с весом 90 кг;

приседания (90 кг) и становая тяга (90 кг) — 3 подхода: 5 приседаний, сразу 5 становых;

румынская тяга (60 кг) и подтягивания — 3 подхода: 8 тяг, сразу 10 подтягиваний;

сгибания рук с гантелями (15 кг) и штангой (40 кг) — 3 подхода: 15 раз с гантелями, сразу 5 раз со штангой;

мышцы пресса и поясницы — 3 подхода по 20 повторений.

Отдых между упражнениями составлял две минуты. Махачев в последний раз выходил в октагон в ноябре 2025 года, единогласным решением судей победив Джека Делла Маддалену и завоевав титул в полусреднем весе.

