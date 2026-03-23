«Борщ и вареники отведал». Усик поделился деталями визита Энтони Джошуа в Киев

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился деталями визита в Киев своего бывшего соперника, а ныне товарища британца Энтони Джошуа.

«Есть два вида иностранцев: которые боятся и не едут [в Украину], и которые говорят: «Да, мы готовы!». Эй Джей — один из последних. Когда мы начали общаться, а сейчас тренируемся в одном лагере, то я сказал, что мы поедем в Украину на два дня, потому что там будет турнир по боксу, поеду поддержать ребят. И он такой: «О, а я же не был в Украине». Я ему сразу говорю: «Хочешь?». А он отвечает: «Yes!». Джошуа сам захотел. Мы и до того общались, он хотел приехать и посмотреть, откуда я, как мы живём, что у нас за страна.

Борщ отведал, вареники — тоже, украинские песни послушал. Я ему показал главные вещи для меня, помолились, съездили на Майдан и на Мемориал памяти – там же не только наши люди, но и те, кто приехал нам помогать», — приводит слова Усика портал «Суспільне Спорт».