Усик рассказал, что бой с Верхувеном может пройти не в Египте из-за боевых действий

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что его команда разрабатывает вариант переноса поединка по боксу против экс-чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке, вызванной боевыми действиями между США и Ираном.

«Команда 100% рассматривает план «Б», но я вообще об этом не думаю. Знаю, что мне следует тренироваться, а если что-то происходит [с организацией поединка], то команда мне рассказывает, а я не нервничаю. Просто молюсь, и всё», — приводит слова Усика портал «Суспільне Спорт».