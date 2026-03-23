Диллон Дэнис потребовал, чтобы в UFC дали титульный бой Мовсару Евлоеву

Чемпион лиги Misfists в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис потребовал, чтобы руководство UFC организовало поединок между непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянином Мовсаром Евлоевым и 37-летним действующим обладателем пояса UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски.

«К Мовсару Евлоеву относятся в UFC, как в своё время к Джону Фитчу. Он только что взял верх над непобеждённым опасным соперником – дайте ему титульный бой», — написал Дэнис на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Евлоев победил англичанина Лерона Мёрфи. Их поединок стал главным событием турнира UFC Fight Night 270. Для Мёрфи это поражение стало первым на профессиональном уровне.