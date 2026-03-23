Диллон Дэнис потребовал, чтобы в UFC дали титульный бой Мовсару Евлоеву

Чемпион лиги Misfists в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис потребовал, чтобы руководство UFC организовало поединок между непобеждённым первым номером рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянином Мовсаром Евлоевым и 37-летним действующим обладателем пояса UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски.

«К Мовсару Евлоеву относятся в UFC, как в своё время к Джону Фитчу. Он только что взял верх над непобеждённым опасным соперником – дайте ему титульный бой», — написал Дэнис на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Евлоев победил англичанина Лерона Мёрфи. Их поединок стал главным событием турнира UFC Fight Night 270. Для Мёрфи это поражение стало первым на профессиональном уровне.

«Русская принадлежность даёт победу?» Евлоев справедливо выиграл у Мёрфи?
