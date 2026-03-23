Инсайдер поделился подробностями следующего боя Конора Макгрегора в UFC

Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, что недавняя встреча 37-летнего бывшего чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора с представителями руководства UFC прошла хорошо и была посвящена потенциальному возвращению Конора на турнире, который должен пройти на Международной бойцовской недели в начале июля.

«Чтобы Конор не мог провести поединок 11 июля, должно случиться что-то ужасное. Сейчас им это [возвращение Макгрегора] необходимо как никогда прежде», — сказал Хельвани в эфире своей передачи The Ariel Helwani Show.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.