Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер поделился подробностями следующего боя Конора Макгрегора в UFC

Комментарии

Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, что недавняя встреча 37-летнего бывшего чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора с представителями руководства UFC прошла хорошо и была посвящена потенциальному возвращению Конора на турнире, который должен пройти на Международной бойцовской недели в начале июля.

«Чтобы Конор не мог провести поединок 11 июля, должно случиться что-то ужасное. Сейчас им это [возвращение Макгрегора] необходимо как никогда прежде», — сказал Хельвани в эфире своей передачи The Ariel Helwani Show.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android