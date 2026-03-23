«Я лучше». Райан Гарсия назвал Теренса Кроуфорда переоценённым

«Я лучше». Райан Гарсия назвал Теренса Кроуфорда переоценённым
Обладатель титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия высказался в адрес Теренса Кроуфорда, усомнившись в его репутации и назвав себя лучшим бойцом.

«Теренс Кроуфорд? Я не считаю, что он так хорош, как о нём говорят. Можете спорить со мной, но я считаю, что я лучший боец. Быстрее, сильнее, я в своей лучшей форме», — сказал Гарсия в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

Американец также раскритиковал последние выступления Кроуфорда и назвал его переоценённым боксёром.

«Он не выглядел хорошо в своём последнем бою. Я могу драться с ним в 154 фунтах, если он захочет. Да, я считаю, что Кроуфорд переоценён. Думаю, он никогда в жизни не встречался с бойцом поколенческого уровня», — добавил Гарсия.

Кроуфорд, являющийся чемпионом мира в четырёх весовых категориях, в последний раз выходил на ринг в ноябре 2025 года, победив единогласным решением судей Себастьяна Фундору и завоевав титул WBO в первом среднем весе. В декабре того же года объявил о завершении карьеры.

