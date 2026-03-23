«В UFC счастливы. Они очень хвалили Мовсара». Менеджер Евлоева — о его победе над Мёрфи

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером непобеждённого первого номера рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянина Мовсара Евлоева, рассказал о реакции руководства лиги на выступление и победу своего подопечного в поединке с англичанином Лероном Мёрфи.

«Игра изменилась для всех молодых бойцов. Одной победы уже недостаточно. Речь идёт о том, как вы дерётесь, что говорите и насколько вы совершенный боец. Это именно то, что сделал Мовсар в бою с Мёрфи. Единственное, что могу сказать – все довольны. В UFC счастливы. Они очень хвалили Евлоева. Это случилось впервые. Очень благодарен», – написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.