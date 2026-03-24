«Он шутки воспринял на личный счёт». Волков вновь высказался о конфликте с Павловичем

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков вновь высказался о конфликте с бывшим претендентом на временный титул UFC в категории до 120 кг соотечественником Сергеем Павловичем.

«Его, может быть стриггерило, когда я написал, что его называют по имени-отчеству, а не по фамилии. Такая шутка, которая о Сергее очень долго в интернете ходит. И вроде если мы с ним хорошо общались, то затрагивать его фамилию в таком виде не очень прикольно. Но на такое можно было обижаться в седьмом классе. Уровень самоиронии какой-то должен быть, чтобы понимать, что это достаточно комично. И общий антураж был совершенно не злобный, я не имею ничего против его фамилии. Просто забавное совпадение. И это всё тоже стресса нагнало, поэтому ему было не смешно с моих шуток.

На взвешивании, когда мы проводили дуэль взглядов, я его спросил, почему он всем говорит, что я принял бой. Сергей этого не ожидал, быстро не среагировал и посчитал, что мне надо было спросить его, написав в личные сообщения. Но я это сказал, чтобы бы публике было интересно, какие-то эмоции были. Для меня в этом поединке ничего не было личного. А он все эти моменты со стердауном, с шутками, с ситуацией в октагоне с расчёской воспринял на личный счёт, а не как шоу. И в конечном итоге послал меня в октагоне, что стало вишенкой на торте (смеётся)», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале KOVALENKO.