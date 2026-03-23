«Что за хрень?!» Иан Гарри поставил под сомнение травму руки Махачева

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри поставил под сомнение травму руки 34-летнего чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева, поскольку накануне появилось видео с тренировки Ислама, на котором тот активно отрабатывает удары двумя руками на груше. При этом информацию о травме на днях подтвердил сам президент лиги Дана Уайт.

«Что за хрень?! Травма руки или пустая трата времени?» — написал Гарри на своей странице в социальной сети, репостнув видео с тренировки Махачева.

Иан Гарри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада.