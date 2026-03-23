«Никто даже близко не сравнится». Бенавидес заявил, что Усик — это лучший боксёр поколения

Непобеждённый действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес выразил уверенность, что 39-летний экс-абсолютный чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик является лучшим боксёром поколения.

«Усик — номер один боксёр нашего поколения, несомненно. Думаю, никто даже близко не сравнится с Усиком, если учитывать количество крупных боёв, которые он провёл один за другим. Даже в первом тяжёлом весе Александр сражался с лучшими бойцами. Затем он перешёл в супертяжёлый вес, и никто не давал ему особых шансов. А Александр пошёл и всех нокаутировал», — приводит слова Бенавидеса портал Boxing News.