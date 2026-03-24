Кроуфорд: моё наследие ставит меня в один ряд с одними из величайших боксёров в истории

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд выразил уверенность в том, что по своему наследию он уже входит в число величайших боксёров в истории.

«Скажу лишь, что [моё наследие] ставит меня в один ряд с лучшими, [одними из] величайших боксёров в истории этого вида спорта, если учитывать всё, чего я добился в боксе. Нет ничего, чего бы я не добился – ни одного пояса, который бы я не подержал в руках. Осталось только попасть в Зал славы», — приводит слова Кроуфорда портал Boxing News.

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.

Комментарии
