Майк Тайсон: с Бенавидесом поступили грязно. Ему не захотели давать шанс

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон заявил о несправедливом отношении к непобеждённому обладателю титула WBC в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) соотечественнику Дэвиду Бенавидесу.

«И послушайте, вы же помните Мексиканского монстра? С ним обошлись грязно, у него должны были быть большие бои. Это то, чего ему не хватало в боксе, — ему не давали хороших соперников. Если Дэвид не получил тех денег, которые должен был получить после боксёрских поединков, то только потому, что остальные боксёры его подставили. Бенавидес слишком хорош, и они не захотели давать ему шанс», — приводит слова Тайсона Boxing News.