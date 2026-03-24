Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волков ответил, действительно ли в юности дрался с Хабибом

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков ответил, действительно в юности дрался с 37-летним членом Зала славы UFC, а также с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.

— В интернете пишут, что у тебя в юношестве была схватка с Хабибом. Это правда или фейк?
— Там видос крутился с турнира, на котором я тоже выступал, кстати говоря, где парень, похожий на меня, дрался с Хабибом. Самое удивительное, что он был с моей команды. И ещё более удивительное, что этот парень в какой-то степени был моим учеником. Это Юра Ильин дрался с Хабибом, но прям очень похож на меня — худой, светловолосый, такой русский парень. Тогда эта схватка прошла в лимите до 70 кг, а я уже выступал до 90 кг. Мы с Хабибом не пересекались непосредственно на ковре. Но это был турнир, на котором я тоже выступал. Тогда я проиграл, к сожалению. Но это было ещё до моей профессиональной карьеры. С Хабибом подраться не получилось, потому что мы были в разных категориях.

Я даже с Хабибом виделся осенью в Абу-Даби на турнире [UFC 321]. Он как раз мне тоже сказал: «Ты в курсе, что в интернете считают, будто мы с тобой дрались?» Мы с ним посмеялись на эту тему. Нет, я с ним не дрался, — сказал Волков в интервью на YouTube-канале KOVALENKO.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android