Александр Волков ответил, действительно ли в юности дрался с Хабибом

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков ответил, действительно в юности дрался с 37-летним членом Зала славы UFC, а также с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.

— В интернете пишут, что у тебя в юношестве была схватка с Хабибом. Это правда или фейк?

— Там видос крутился с турнира, на котором я тоже выступал, кстати говоря, где парень, похожий на меня, дрался с Хабибом. Самое удивительное, что он был с моей команды. И ещё более удивительное, что этот парень в какой-то степени был моим учеником. Это Юра Ильин дрался с Хабибом, но прям очень похож на меня — худой, светловолосый, такой русский парень. Тогда эта схватка прошла в лимите до 70 кг, а я уже выступал до 90 кг. Мы с Хабибом не пересекались непосредственно на ковре. Но это был турнир, на котором я тоже выступал. Тогда я проиграл, к сожалению. Но это было ещё до моей профессиональной карьеры. С Хабибом подраться не получилось, потому что мы были в разных категориях.

Я даже с Хабибом виделся осенью в Абу-Даби на турнире [UFC 321]. Он как раз мне тоже сказал: «Ты в курсе, что в интернете считают, будто мы с тобой дрались?» Мы с ним посмеялись на эту тему. Нет, я с ним не дрался, — сказал Волков в интервью на YouTube-канале KOVALENKO.