Джо Роган назвал бой, в котором Хабибу Нурмагомедову должны были присудить поражение

Звёздный комментатор UFC Джо Роган считает, что у непобеждённого российского экс-бойца Хабиба Нурмагомедова был один бой в краьере, где ему должны были присудить поражение.

«Я думаю, Глейсон Тибау — единственный, кто должен был его победить. У Хабиба идеальный рекорд, но там есть звёздочка — у них был очень, чёрт возьми, близкий бой, и, на мой взгляд, Хабиб его проиграл», — приводит слова Рогана инсайдер и MMA-аналитик Дови Симу в Х.

Напомним, Тибау и Хабиб подрались 7 июля 2012 года на UFC 148. Тогда россиянин одолел своего оппонента единогласным решением судей. Рекорд Хабиба 29-0.

