Волков: как можно мечтать о том, чтобы получить по лицу?

Российский тяжеловес UFC Александр Волков ответил на вопрос о «бое мечты», который хотел бы провести до завершения карьеры. Волков признался, что не понимает самой постановки вопроса, и в разговоре с корреспондентом эмоционально высказался на эту тему.

«Я честно не понимаю, как можно… Можно ругаться? Как можно мечтать о том, чтобы получить по лицу?» — сказал Волков в интервью на YouTube-канале KOVALENKO.

Напомним, в последнем бою в октябре 2025 года он единогласным решением судей победил Жаилтона Алмейду. Следующий поединок Волкова, по словам его менеджера, может пройти в мае против Вальдо Кортес-Акосты.