Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хельвани: в бою Евлоева с Мёрфи должна была быть ничья

Комментарии

Известный журналист и инсайдер MMA Ариэль Хельвани поделился своим мнением о главном поединке турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне между Мовсаром Евлоевым и Лероном Мёрфи. После пересмотра боя он пришёл к выводу, что справедливым исходом была бы ничья.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев (W) — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
MD
Лерон Мёрфи

«Я пересмотрел бой Мовсара и Лерона сегодня утром и теперь очень уверен в своей оценке. У меня было 3-2 в пользу Мовсара — раунды 1, 4 и 5 за ним. Однако он теряет очко в четвёртом, и в результате я совершенно спокойно могу сказать, что это была ничья 47-47», — сказал Хельвани в своём подкасте на YouTube.

Журналист отметил, что наблюдать за поединком было странно и даже удручающе, особенно из-за того, как действовал непобеждённый российский боец. «Мовсар — доминирующий борец, но он не делал то, что у него получается лучше всего. Он непобеждённый, на пике формы, уже должен был драться за пояс, а вместо этого, кажется, сознательно отказывается от того, что привело его к этой непобеждённой позиции», — добавил Хельвани.

По его мнению, подобные ситуации возникают из-за того, что UFC не даёт титульные шансы тем, кто действительно их заслуживает. Напомним, бой Евлоева и Мёрфи возглавил лондонский турнир 21 марта. Россиянин одержал победу раздельным решением судей, сохранив статус непобеждённого бойца.

«Русская принадлежность даёт победу?» Евлоев справедливо выиграл у Мёрфи?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android