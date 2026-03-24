Хельвани: в бою Евлоева с Мёрфи должна была быть ничья

Известный журналист и инсайдер MMA Ариэль Хельвани поделился своим мнением о главном поединке турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне между Мовсаром Евлоевым и Лероном Мёрфи. После пересмотра боя он пришёл к выводу, что справедливым исходом была бы ничья.

«Я пересмотрел бой Мовсара и Лерона сегодня утром и теперь очень уверен в своей оценке. У меня было 3-2 в пользу Мовсара — раунды 1, 4 и 5 за ним. Однако он теряет очко в четвёртом, и в результате я совершенно спокойно могу сказать, что это была ничья 47-47», — сказал Хельвани в своём подкасте на YouTube.

Журналист отметил, что наблюдать за поединком было странно и даже удручающе, особенно из-за того, как действовал непобеждённый российский боец. «Мовсар — доминирующий борец, но он не делал то, что у него получается лучше всего. Он непобеждённый, на пике формы, уже должен был драться за пояс, а вместо этого, кажется, сознательно отказывается от того, что привело его к этой непобеждённой позиции», — добавил Хельвани.

По его мнению, подобные ситуации возникают из-за того, что UFC не даёт титульные шансы тем, кто действительно их заслуживает. Напомним, бой Евлоева и Мёрфи возглавил лондонский турнир 21 марта. Россиянин одержал победу раздельным решением судей, сохранив статус непобеждённого бойца.