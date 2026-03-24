Евлоев и Мёрфи не сдвинулись в рейтинге UFC после боя в Лондоне

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC в полулёгком весе (до 65 кг).

Первый номер рейтинга россиянин Мовсар Евлоев сохранил позицию после победы над третьим номером британцем Лероном Мёрфи, поединок с которым состоялся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

Рейтинг UFC в полулёгком весе (топ-10):

Чемпион – Алекс Волкановски (Австралия).
1. Мовсар Евлоев (Россия).
2. Диего Лопес (Бразилия).
3. Лерон Мёрфи (Великобритания).
4. Яир Родригес (Мексика).
5. Алджамейн Стерлинг (США).
6. Жан Силва (Бразилия).
7. Юссеф Залал (США).
8. Арнольд Аллен (Великобритания).
9. Стив Гарсия (США).
10. Кевин Вальехос (Аргентина).

Материалы по теме
Алекс Волкановски назвал сроки возможного боя с Евлоевым
