Американскую боксёршу Айсис Сио ввели в искусственную кому после тяжёлого нокаута

Американская боксёрша Айсис Сио была госпитализирована и введена в искусственную кому после нокаута в бою с соотечественницей Джослин Камарильо. Об этом сообщает ProBox TV в соцсетях.

«Мы молимся о скорейшем выздоровлении Айсис Сио. Сейчас она находится в состоянии искусственной комы», — говорится в заявлении промоутерской организации.

Поединок состоялся 21 марта в Сан-Бернардино (штат Калифорния). На 78-й секунде первого раунда 19-летняя Сио пропустила серию ударов от Камарильо и упала на ринг, после чего была доставлена в больницу.

Сио выступает в наилегчайшем весе (до 49 кг). В её активе одна победа и три поражения на профессиональном ринге.