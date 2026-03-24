Эдди Хирн дал прогноз на бой Фьюри — Махмудов

Эдди Хирн дал прогноз на бой Фьюри — Махмудов
Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между соотечественником Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).

«Махмудов не представляет особой угрозы, разве что Фьюри будет в плохой форме, но я в это совершенно не верю», – приводит слова Хирна Boxing 24/7.

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Уроженец Моздока дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. Всего на его счету 21 победа (19 – нокаутом) и два поражения.

Ранее Фьюри поделился ожиданиями от боя с Махмудовым.

