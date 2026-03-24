Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Майкл Биспинг оценил шансы Евлоева в бою с Волкановски

Майкл Биспинг оценил шансы Евлоева в бою с Волкановски
Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался об ожидаемом поединке за титул в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Теперь у Мовсара рекорд 20-0, невероятно. Похоже, он следующим сразится за титул в полулёгком весе против Александра Волкановски. Где и когда это произойдёт, я не знаю. Но это будет интересный бой. Волкановски – не мальчик для битья. Это будет тяжёлый бой для Мовсара», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Ранее Волкановски назвал сроки возможного боя с Евлоевым.

