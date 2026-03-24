«Сколько раз я должен не подраться с претендентом?» Волкановски выступил за бой с Евлоевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о возможном поединке с первым номером рейтинга россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Все знают, каким чемпионом я являюсь… Сколько раз я должен не подраться с первым претендентом? Он уже был претендентом номер один и только что подрался с третьим номером. Диего Лопес – второй номер, но я подрался с ним уже дважды. Итак, у нас было два топовых парня, которые должны были встретиться друг с другом, и они определили победителя. Так что да, это определённо должен быть Мовсар. Меня легко понять как чемпиона, я буду драться с лучшим», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

