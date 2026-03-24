Герман Титов рассказал о планах на проведение масштабного турнира RCC

Генеральный директор боксёрского направления RCC Герман Титов рассказал о планах на проведение крупного вечера бокса в Екатеринбурге 30 мая. По его словам, организация мероприятия напрямую зависит от завершения переговоров по главному бою, сообщает пресс-служба организации.

«На 30 мая у нас забронирована большая площадка, но мы ждём завершения переговоров и 100% подтверждения главного боя вечера. Если всё пройдёт успешно, то 30 мая нас ждёт масштабный вечер бокса в Екатеринбурге», — приводит слова Титова пресс-служба RCC.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном проведении крупного турнира в столице Урала. Как отметил Титов, наработки для организации шоу уже есть, но окончательное решение будет принято после согласования всех деталей с участниками главного поединка.

Материалы по теме
Лиана Джоджуа и Диана Погосян сразятся на турнире RCC и Karate Combat в Екатеринбурге
