Алджамейн Стерлинг заявил, что у Евлоева есть два поражения в UFC

Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг обратился к бывшему сопернику россиянину Мовсару Евлоеву.

Евлоев вспомнил о победе над Стерлингом в их поединке, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, на что последний отреагировал агрессивно.

«Мастер-класс», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

«Это настрой лузера. Я, как и многие, посчитал, что твой последний бой завершился вничью. Я считаю, что ты проиграл Аллену и проиграл мне. «Мастер-класс». Пошёл ты», — ответил Стерлинг.

Ранее Майкл Биспинг оценил шансы Евлоева в бою с Волкановски.

