«Я здесь не для скучных боёв». Майкл Пейдж высказался о победе на турнире UFC в Лондоне

Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж прокомментировал победу над соотечественником Сэмом Паттерсоном, поединок состоялся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Одержал победу. Не то выступление, на которое рассчитывал, знаю, люди ожидали большего. Как и я. Иногда стили сталкиваются, их противостояние становится больше тактическим, чем взрывным, но я здесь не для скучных боёв. Это претит мне.

Уважаю UFC за предоставленную возможность соревноваться на самом высоком уровне, и я здесь, чтобы заявлять о себе каждый раз. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать меня. Возвращаюсь к работе», — написал Пейдж в социальных сетях.