Представлен полный кард турнира MVP с Мокаевым и Джуниором дос Сантосом

Пресс-служба Most Valuable Promotions (MVP) опубликовала полный кард дебютного турнира по ММА, который возглавит бой между членом Зала славы UFC, а также бывшей чемпионкой UFC в женском легчайшем весе американкой Рондой Роузи и бывшей претенденткой на титул Strikforce в женском лёгком весе, её соотечественницей Джиной Карано.

Кроме того, в рамках ивента пройдёт бой между британцем дагестанского происхождения Мухаммедом Мокаевым и бразильцем Адриано Мораесом в наилегчайшем весе, а также бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе бразильцем Джуниором дос Сантосом и кубинцем Робелисом Деспейном. Также отметим, в рамках шоу выступит бывший чемпион Bellator в полусреднем весе американец Джейсон Джексон. Его соперником станет соотечественник Лоренц Ларкин.