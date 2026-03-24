Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это будет кошмар». Джо Роган назвал возможные проблемы турнира UFC в Белом доме

Комментарии

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о возможных проблемах с организацией турнира в Белом доме, который пройдёт 14 июня.

«Да, буду там, но я не в восторге от этого, это всё не кажется разумной идеей… Больше похоже на отвлечение внимания, понимаете. Люди критиковали кард, но если бы это был любой другой кард, он был бы великолепным. Просто его критикуют из-за того, что в UFC сказали: «Это будет величайший кард в истории».

Это будет кошмар, если подумать о безопасности. Кроме того, бои состоятся на улице, а если пойдёт дождь? Или будет жарко? Это будет середина июня, июнь в штате Вашингтон может быть довольно жарким», — сказал Роган на своём подкасте.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android