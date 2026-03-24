«Фрэнсис не захочет опозориться. Но я его нокаутирую». Джейк Пол — о бое по боксу с Нганну

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол выразил уверенность, что может нокаутировать бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну в поединке по правилам бокса.

«Я бы сказал, что у меня длинный список соперников. Думаю, в последнее время Фрэнсис много говорил в мой адрес. Это будет лёгкий бой для меня, он ужасный боксёр. Может быть, вернусь в тяжёлый вес и нокаутирую его, как Джошуа.

Он знает, что я продержался дольше него в бою с Джошуа и не был нокаутирован. Думаю, Нганну, возможно, не согласится на этот бой, потому что в глубине души не хочет опозориться. Так что для меня это интересный вариант», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.