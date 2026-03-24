Евлоев: из последнего боя я понял, что победа — это не самое главное

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев рассказал, какой вывод сделал из поединка с англичанином Лероном Мёрфи. Их противостояние стало главным событием турнира UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия) и завершилось победой Мовсара решением большинства судей по итогам пяти раундов. Для Мёрфи это поражение стало первым в карьере.

«Из последнего боя я понял, что победа — это не самое главное. Важно ещё и развлекать зрителей, выкладываясь на все 100%. Когда ты рискуешь, получаешь награду — и я её получу. Спасибо всем», — написал Евлоев на своей странице в социальной сети Х.