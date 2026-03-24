Джо Роган выступил против проведения битвы взглядов между Чимаевым и Стриклендом

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выступил против проведения битвы взглядов между непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и соотечественником Шоном Стриклендом. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

«Следует ли устраивать битву взглядов между ними? Нет, так делать нельзя, нельзя. Стрикленд как только не говорил о Чимаеве», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.