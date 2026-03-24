Усик: Энтони Джошуа станет абсолютным чемпионом мира в 2027 году

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик выразил уверенность, что его бывший соперник, а ныне друг британец Энтони Джошуа станет абсолютным чемпионом мира по боксу уже в 2027 году.

«Бог даёт мне испытание и Эй Джею. Но если мы пройдём это испытание, он скажет: «Хорошо, ты готов, переходишь на следующий уровень». Наша история с Эй Джеем — это был божий план: «Хорошо, бой в 2021 году между Усиком и Джошуа, реванш в 2022 году, а потом Энтони и Усик тренируются вместе. И 2027 год – Энтони абсолютный чемпион. Хорошая идея. С помощью Усика».

Не думаю, а знаю [что Джошуа станет абсолютным чемпионом]. Да, это возможно. Эй Джей, возможно, ты станешь абсолютным чемпионом. В 2027 году Эй Джей станет абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Мне часто говорили: «Усик, ты маленький, это невозможно. Бла-бла-бла». А я отвечал: «Увидим». Молюсь и не прошу. Поэтому говорю себе: «Я буду работать, если это возможно, сделаю это». Но думаю, что это вероятно», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.