Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он мой старший брат». Усик — об отношениях с Джошуа

«Он мой старший брат». Усик — об отношениях с Джошуа
Комментарии

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о своих отношениях с именитым британским боксёром Энтони Джошуа.

«Теперь Эй Джей мой старший брат. Не соперник, не противник. Он мой брат. Энтони — чемпион. У него сейчас нет поясов, но это не имеет значения. Чемпион — это человек, который никогда не сдаётся. Знаю, что Энтони является очень добрым, трудолюбивым и умным человеком. Сейчас Эй Джей психологически силён, мы разговариваем с ним каждый день и тренируемся дважды в день — утром и вечером», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android