«Он мой старший брат». Усик — об отношениях с Джошуа

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о своих отношениях с именитым британским боксёром Энтони Джошуа.

«Теперь Эй Джей мой старший брат. Не соперник, не противник. Он мой брат. Энтони — чемпион. У него сейчас нет поясов, но это не имеет значения. Чемпион — это человек, который никогда не сдаётся. Знаю, что Энтони является очень добрым, трудолюбивым и умным человеком. Сейчас Эй Джей психологически силён, мы разговариваем с ним каждый день и тренируемся дважды в день — утром и вечером», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.