Про легендарного бойца UFC будет снят биографический фильм

Канадский режиссёр Томас Сото выступит постановщиком биографической картины о бывшем чемпионе UFC в полусреднем и среднем весе соотечественнике Жорже Сен-Пьере. Об этом сообщает авторитетное издание Variety.

На данный момент проект находится в разработке, дата выхода и исполнитель главной роли пока неизвестны. Сюжет будет рассказывать о жизненном пути Сен-Пьера из небольшого городка Сент-Исидора в Квебеке до вершины UFC.

«Когда мы нашли эту команду, стало ясно, что мы хотим сделать это по-новому, творчески», — приводит слова Сен-Пьера портал Variety.

Сейчас канадском ветерану 44 года. В последний раз Жорж выходил в октагон в ноябре 2017 года. Тогда он победил представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего на счету Сен-Пьера 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.