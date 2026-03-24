«Это будет лёгкой прогулкой». Порье назвал идеального соперника для возвращения Макгрегора

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выразил уверенность в том, что соотечественник Майкл Чендлер станет идеальным соперником для экс-чемпиона UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландца Конора Макгрегора.

«Считаю, что бой с Чендлером стал бы для Конора лёгкой прогулкой, отличным поединком. Ему 38 или 39 лет, но для Конора это просто лёгкая победа. Чендлер уязвим, он не так уж и быстр. Майк любит устраивать разборки в октагоне. Конор — снайпер. Я просто думаю, что это отличный поединок для него», — приводит слова Порье портал MMA Fighting.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

