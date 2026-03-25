«Лучшая стратегия для Хамзата». Джо Роган дал совет Чимаеву, как победить Стрикленда

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган дал совет непобеждённому 31-летнему чемпиону UFC в среднем весе Хамзату Чимаеву, представляющему ОАЭ, на бой против соотечественника Шона Стрикленда.

«Как же хорошо Стрикленд смотрелся против Энтони Эрнандеса. Он был великолепен. Шона так сложно достать в стойке, он так ловко двигается, что люди не успевают среагировать, а он тем временем подходит всё ближе и ближе. Однако и Хамзат тоже может работать в стойке… Лучшая стратегия для Хамзата — перевести Шона.

Работа в стойке? Это имело бы смысл только в том случае, если бы Чимаев хотел отыграться за прошлый бой, в котором многие сочли скучной его победу над Дрикусом дю Плесси», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.