Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн отреагировал на слухи, что Джошуа подерётся с Диллианом Уайтом

Комментарии

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, выступил с опровержением информации, что следующим соперником его подопечного станет 37-летний экс-обладатель временного титула WBC в супертяжёлом весе соотечественник Диллиан Уайт.

«Абсолютно никакой правды. Ни одного разговора о Диллиане Уайте. Кстати, я не исключаю Диллиана Уайта, но он абсолютно никогда не упоминался в переговорах со мной и Эй Джеем, никаких переговоров нет — вообще ничего», — приводит слова Хирна портал boxingnews24.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Является чемпионом Олимпийских игр — 2012 и кавалером ордена Британской империи «За заслуги в боксе».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android