Легендарный Брок Леснар вспомнил, как чуть не умер после поражения в бою за титул UFC

Легендарный 48-летний бывший чемпион UFC и WWE американец Брок Леснар вспомнил, как чуть не умер после поражения от соотечественника Кейна Веласкеса в бою за титул UFC в тяжёлом весе, который состоялся на турнире UFC 121.

«Кейн Веласкес надрал мне задницу в Анахайме. Но, думаю, из-за дивертикулита (острое воспаление выпячиваний стенки кишечника, сопровождающееся сильной болью в животе. — Прим. «Чемпионата») я выложился не на полную. Чуть не умер от этой болезни. Она немного изменила мою жизнь и отношение к спорту. В этом деле можно легко получить травму. Это был один из тех случаев, когда в начале карьеры нужно было выкладываться по полной, а потом, когда у меня ещё оставались бои по контракту, я подумал: «Знаете что? Я не собираюсь упускать эти деньги, так что пойду драться», — приводит слова Леснара портал Fightful.

Материалы по теме
Фото
Результаты шоу WWE Royal Rumble: возвращение Леснара, дебют новичка и завершение карьеры
