Усик изменил план по завершению карьеры в боксе

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик не исключил, что последний поединок в карьере проведёт не против британца Тайсона Фьюри, а против временного чемпиона WBC в супертяжёлом весе немца курдского происхождения Агита Кабайела.

«Кабайел может стать моим следующим соперником вместо трилогии с Тайсоном Фьюри, но решения пока нет. Я понимаю ожидания фанатов, однако у меня есть своя жизнь и ответственность перед семьёй и командой. Я просто тренируюсь и допускаю, что бой с Агитом возможен — он сильный и умный боец», — приводит слова Усика портал talkSPORT.

В недавнем интервью Усик рассказал, что собирается провести ещё три боя и завершить карьеру. В список своих желанных соперником он включил Рико Верхувена, победителя в бою Уордли — Дюбуа и трилогия с Тайсоном Фьюри.