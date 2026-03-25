Нганну: если в UFC не уважают величайшего Джона Джонса, то кого они вообще уважают?

Нганну: если в UFC не уважают величайшего Джона Джонса, то кого они вообще уважают?
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну вновь раскритиковал сильнейшую организацию в мире, отметив, что руководство поступило несправедливо в отношении экс-чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американца Джона Джонса, отказавшись платить ему более $ 15 млн за участие в турнире в Белом доме.

«Джону Джонсу нужно платить не только за бой, в котором он участвует, но и за то, что он сделал для спорта, за то, как он его развил. Разве там не хвастаются, что он величайший боец ​​всех времён? Если не уважают величайшего, кого вообще они уважают? Я действительно обеспокоен, как они относятся к величайшему. А теперь представьте, каково тем, кто не является таковым», — приводит слова Нганну журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Нганну — идеальный бизнесмен. Спорт ему больше не нужен
Нганну — идеальный бизнесмен. Спорт ему больше не нужен
