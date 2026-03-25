Легендарный Брок Леснар назвал главное достижение в жизни

Легендарный 48-летний бывший чемпион UFCи WWE американец Брок Леснар признался, что его чемпионские титулы и награды ничего для него не значат, а самым важным достижением в жизни считает своих детей.

«Для меня ни один из моих чемпионских титулов и прочих наград ничего не значит. Для меня это ничего не значит. Моё наследие — это мои дети. Я имею в виду, что в этом мрачном мире, в котором мы живём, если у тебя есть дети, которыми ты можешь гордиться, то это уже достижение. Когда родители приходят ко мне и говорят: «Чувак, твои сыновья очень уважительные», — это меня вдохновляет. Понимаете?» — приводит слова Леснара аккаунт Wrestle Features в социальной сети Х.