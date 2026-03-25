Мозес Итаума — Джермейн Франклин: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало

В ночь с 28 на 29 марта мск на площадке спортивного комплекса «Co-op Live Arena» в британском Манчестере пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок в супертяжёлом весе между 21-летним британцем Мозесом Итаумой и 32-летним американцем Джермейном Франклином. Бои предварительного карда турнира начнутся в 20:00 мск.

На счету Мозеса Итаумы 13 поединков в профессиональном боксе, во всех 13 он одержал победы, 11 из которых — нокаутом. Джермейн Франклин в 26 профессиональных поединках оформил 24 победы (15 нокаутом) и потерпел два поражения (оба — судейскими решениями).

