«У меня не было ожиданий». Евлоев признался, что вышел на бой с Мёрфи без плана

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев признался, что подготовка к поединку с британцем Лероном Мёрфи на турнире UFC Fight Night 270 в Рамадан, а также проблемы с визой сказались на его выступлении.

«Наверное, у меня ожиданий от боя и не было, как таковых. Потому что было столько суеты до боя, что что-то планировать, какой-то план выставлять… практически не получилось. В итоге я просто хотел подраться. Наверное, только это ожидание и получилось. Чтобы вы понимали, насколько там сумасшедшая суета была вообще, что даже план построить не получилось перед боем», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».