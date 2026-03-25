Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нганну — об уходе из UFC: лучшее решение в моей жизни

Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о решении покинуть организацию в 2022 году.

«Это лучшее решение в моей жизни. Это часть наследия, потому что я сделал то, чего ещё никто не делал. Никто не мог достичь положения, в котором я сейчас нахожусь. Я открыл дверь и сделал это так, как считал нужным. Я был первым. Что мне ещё доказывать?

Я первым вышел на ринг, чтобы бросить вызов двум лучшим боксёром на тот момент. И я первый, кто откроет первый MMA-турнир на Netflix», — сказал Нганну в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, 16 мая на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США) Нганну проведёт поединок с бразильцем Фелипе Линсом.

Конкурент UFC или пристанище сбитых лётчиков? Дебютный турнир MVP выглядит странно
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android