Нганну — об уходе из UFC: лучшее решение в моей жизни

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о решении покинуть организацию в 2022 году.

«Это лучшее решение в моей жизни. Это часть наследия, потому что я сделал то, чего ещё никто не делал. Никто не мог достичь положения, в котором я сейчас нахожусь. Я открыл дверь и сделал это так, как считал нужным. Я был первым. Что мне ещё доказывать?

Я первым вышел на ринг, чтобы бросить вызов двум лучшим боксёром на тот момент. И я первый, кто откроет первый MMA-турнир на Netflix», — сказал Нганну в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, 16 мая на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США) Нганну проведёт поединок с бразильцем Фелипе Линсом.