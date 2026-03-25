«В чём дело? Визы? Травмы?» Адесанья раскритиковал Чимаева за редкие выступления в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья раскритиковал действующего обладателя титула Хамзата Чимаева за редкие, по его мнению, выступления.

«Посмотрите на средний вес. Хамзат был очень активным, когда поднимался, всех разносил, дрался даже дважды за месяц. Теперь же, когда он стал чемпионом… Я не знаю, в чём дело. Это проблемы с визой? Травмы? Вряд ли, потому что ему назначили бой. Последним активным чемпионом был я, последним парнем, которым ставил на кон всё и бросал вызов лучшим. Вот то, что люди не ценили. Я подумал: «Чёрт, эта игра замедлилась, застряла без меня», — приводит слова Адесаньи ESPN.

Материалы по теме
«Лучшая стратегия для Хамзата». Джо Роган дал совет Чимаеву, как победить Стрикленда
