Вагаб Вагабов — Йоэль Ромеро: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

28 марта в Санкт-Петербурге состоится турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle 4. В главном событии российский боец Вагаб Вагабов сразится с бывшим претендентом на титулы UFC и Bellator кубинцем Йоэлем Ромеро.

Посмотреть трансляцию турнира IBA Bare Knuckle 4 можно будет на платформе «VK Видео» в официальном сообществе организации. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Вагабу Вагабову 40 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году. Всего на его счету 29 побед и одно поражение.

Йоэлю Ромеро 48 лет. Кубинец, серебряный призёр Олимпийских игр – 2000 по вольной борьбе, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году. Всего на его счету 16 побед и семь поражений.