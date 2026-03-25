Сириль Ган нанял чемпиона GLORY для подготовки к бою с Перейрой

Трёхкратный претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган пригласил в тренировочный лагерь чемпиона GLORY нидерландского кикбоксёра гвинейского происхождения Мори Крому, сообщает издание Bloody Elbow.
Ожидается, что Мори Крома поможет Гану подготовиться к поединку с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме (США).
Сирилю Гану 35 лет. Француз дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 10 побед и два поражения.
