Сириль Ган нанял чемпиона GLORY для подготовки к бою с Перейрой

Трёхкратный претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган пригласил в тренировочный лагерь чемпиона GLORY нидерландского кикбоксёра гвинейского происхождения Мори Крому, сообщает издание Bloody Elbow.

Ожидается, что Мори Крома поможет Гану подготовиться к поединку с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме (США).

Сирилю Гану 35 лет. Француз дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 10 побед и два поражения.

