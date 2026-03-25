Татьяна Постарнакова — Элора Дана: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

29 марта в Питтсбурге (США) состоится турнир по смешанным единоборствам под эгидой американского промоушена PFL. В карде российский боец женского наилегчайшего веса (до 57 кг) Татьяна Постарнакова сразится с бразильянкой Элорой Даной.

Трансляцию турнира в России проведёт онлайн-кинотеатр Okko, начало – в 6:00 по московскому времени.

Татьяне Постарнаковой 25 лет. Уроженка Калининградской области дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Всего на её счету шесть побед и одно поражение.

Элоре Дане 27 лет. Бразильянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году. Всего на её счету восемь побед и одно поражение.