«Нельзя говорить, что я проиграл». Евлоев ответил на критику результата боя с Мёрфи

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев ответил на критику результата поединка с британцем Лероном Мёрфи, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

Напомним, некоторые бойцы, а также эксперты посчитали, что поединок должен был завершиться вничью.

«Да, бой действительно, наверное, был близким, но нельзя говорить, что я его мог проиграть… Наверное, нужно не разбираться в боях, потому что от того, что бой был близким, от того, что он нанёс примерно такое же количество ударов, как и я, и посредством этого бой был ничейным… Я считаю, это неправильно. Потому что я нанёс намного больше урона сопернику, у меня, по крайней мере, был контроль в партере, было добивание, было девять тейкдаунов, на минуточку. Это всё, чего у него вообще не было», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».