Евлоев не исключил, что может не стать следующим претендентом на титул UFC

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев не исключил, что может не стать следующим претендентом на титул, принадлежащий австралийцу Алексу Волкановски.

«Наверное, было бы смешно, если бы в последнее время UFC как-то реагировали на победную серию или номер в рейтинге. Всё может быть… Мне остаётся лишь быть терпеливым и ждать своего часа. Как я и сказал, я готов на май… Посмотрим, что решит UFC», — сказал Евлоев в интервью YouTube-каналу «Колос об MMA».

Ранее бразилец Жан Силва заявил, что он должен сразиться с Волкановски.

